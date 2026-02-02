Кола блъсна пешеходка в Петрич, в Банско хванаха пияна чужденка зад волана

Кола блъсна пешеходка в Петрич. Инцидентът е станал в неделя около 19:30 часа в района на кръстовище между ул. „Сандо Китанов" и ул. "България".

Лек автомобил „Пежо", управляван от 48-годишен мъж от града не е пропуснал и е блъснал 35-годишна жена от Петрич, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на глезена. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

В Банско пък хванаха пияна жена зад волана. В събота около 23:38 часа по ул. „Найден Геров" в курортния град, 38-годишна чужда гражданка е управлявала лек автомобил „Ситроен Берлинго" с наличие на 2,26 промила алкохол, установено с техническо средство. Жената е задържана за 24 часа.