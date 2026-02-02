ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отвлякоха жена от автобус на автогарата в Плевен, трима мъже са задържани

Отвлякоха 40-годишна жена от автобус от автогарата в Плевен, съобщиха от полицията.

На 31 януари жена е подала сигнал, че майка ѝ е била отвлечена. Пострадалата е била заплашена, свалена насилствено от автобус и против волята ѝ е качена в автомобил.

Колата е била засечена в Кнежа на кръстовището на улица „Димитър Бутански" и улица „Елин Пелин".

В автомобила е имало двама мъже на 32 години и 34-годишен, както и отвлечената жена. От нея са снети обяснения.

Тримата мъже са задържани. Извършен е оглед на автомобила и са разпитани са свидетели.

За случая е сезирана прокуратурата. Установено е, че извършител на деянието е 34-годишният.

