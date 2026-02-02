ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Засякоха фалшива банкнота от 200 евро във Варна

Надежда Алексиева

Евро СНИМКА: Pixabay

През последната седмица, 26 –30 януари в ОД на МВР–Варна са получени два сигнала за разпространение на 3 неистински банкноти евро в търговската мрежа с номинал 20, 50 и 200 евро, съобщават от областния координационен център за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото.

Комисията за защита на потребителите е проверила 271 търговски обекта в областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна през януари.

Съставени са 19 акта за необосновано завишени цени, както и за необявени цени в евро и лева, обозначаване на цените с различен шрифт, неправилно превалутиране

Издадени са 3 наказателни постановления по Закона за защита на потребителите на стойност 780 евро, сключени са 6 споразумения на стойност 1074 евро.

По сигнали за завишени цени са проверени 22 аптеки, при 5 от проверките, приключени до момента са констатирани нарушения за необосновано повишение на цените на лекарствата.

Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от НАП – Варна възлиза на 49 139 евро.

Евро СНИМКА: Pixabay

