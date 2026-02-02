Диана Дамянова: Радев направи това, което е логично, но е нечестно

Румен Радев предпочита да бъде сам на „сцената", сякаш влиза в ролята на цар, досега не е дал конкретна информация, по въпросите, които ни интересуват. Той направи това, което е логично, но нечестно - целта му е да казва малко, за да държи широко разперено крилото на потенциалните си симпатизанти. Българската социология казва, че се чака нов политически играч, който ще има големи шансове, но друг е въпросът доколко Радев е нов играч. Това каза пиар експертът Диана Дамянова в „Здравей, България" по Нова тв по повод интервюто на Радев по БТН