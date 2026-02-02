Задържаха трима, откраднали кола в "Люлин"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже за противозаконно отнемане на лек автомобил.

На 30.01.2026 г. около 07,30 часа пред детска градина в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемите Ц.Л., В.Б. и И.И. противозаконно отнели лек автомобил марка „Тойота" от владението на Д.М. с намерението да го ползват, съобщават от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Ц.Л., В.Б. и И.И. са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемите.