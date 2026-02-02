ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха трима, откраднали кола в "Люлин"

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже за противозаконно отнемане на лек автомобил.

На 30.01.2026 г. около 07,30 часа пред детска градина в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемите Ц.Л., В.Б. и И.И. противозаконно отнели лек автомобил марка „Тойота" от владението на Д.М. с намерението да го ползват, съобщават от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Ц.Л., В.Б. и И.И. са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемите.

