Задържаха крадци на овце в Търговище

На 30.01.2026 г. в РУ-Търговище е получен сигнал, че за времето от 26.01.2026 г. до 30.01.2026 г. от стопанска постройка в квартал „Бряг" на град Търговище е извършена кражба на 10 агнета – порода „Ил дьо франс", собственост на 41-годишен мъж от същия град, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. В резултат от проведени незабавни действия по издирването полицията е разкрила извършителите на деянието – 34-годишен мъж от с. Голямо Ново, община Търговище, и 18-годишен младеж от с. Ралица, община Търговище. Кражбата са извършили в съучастие.

В хода на разследването е установено още, че същите двама, отново в съучастие, са извършили още една подобна кражба - за времето от 23 ч на 26.01.2026 г. до 6 ч на 27.01.2026 г., след като са проникнали в стопанска постройка в землището на с. Бистра, община Търговище, са откраднали оттам 20 овце от същата порода – собственост на 48-годишен мъж от град Търговище.

Част от овцете и от агнетата са намерени и вече са върнати на собствениците им. Извършителите са задържани в РУ-Търговище за срок до 24 маса по Закона за МВР.

34-годишният мъж е известен на полицията с извършени от него предишни кражби, нееднократно осъждан.

По случаите са образувани две досъдебни производства.