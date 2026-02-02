ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха 711 000 къса контрабандни цигари на "Лесово" за над 100 000 евро (Видео, снимки)

Контрабандните цигари Снимка: Агенция "Митници"

Митничари заловиха 711 000 къса (35 550 кутии) контрабандни цигари на ГКПП "Лесово", укрити в изолационни термопанели, превозвани с товарен автомобил.

Тирът с чуждестранна регистрация влязъл от Турция на 29 януари, съобщават от Агенция "Митници". Шофьорът - турски гражданин, представил документи за транзитен превоз на групажна стока през страната ни за Румъния.

При извършена проверка с помощта на специализирана рентгенова апаратура митничарите открили подозрителни зони в товара. При последвалото физическо претърсване било установено, че три от превозваните палети съдържат декларирани изолационни термопанели, които са изрязани и са пълни с цигари.

Иззети са общо 711 000 къса (35 550 кутии) цигари от различни търговски марки и с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 100 000 евро.

