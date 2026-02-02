ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

54-годишен вилня в пловдивски магазин, нахвърли се и върху полицаи

24 часа Пловдив онлайн

1744
Разправията е станала в хипермаркет на "Брезовско шосе". Снимката е илюстративна.

54-годишен пиян старозагорец нахлу в пловдивски хипермаркет на улица "Брезовско шосе" и заплаши персонала, разкриха от полицията. Мъжът бил от Стара Загора и не спирал да отправя закани и обиди.

Притеснени, служителите потърсили съдействия в Трето РУ.  Това е станало вчера следобед. На място пристигнали униформени, но старозагорецът продължил да се държи неприемливо и спрямо униформените.

Той е отведен за едно денонощие в сградата на районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на над 2,6 промила.

За грубото нарушение на обществения ред и оказана съпротива на длъжностни лица срещу мъжа е започнато бързо производство.

