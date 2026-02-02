Арестуваха два мъже, заканили се да убият жените си в Шуменско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 46 години е задържан за отправени закани за убийство към съпругата си в условия на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът е приет на 30 януари малко след 18:30 часа.

38-годишна жена е информирала полицията, че заканите са ѝ били отправени в техния дом в Шумен. Към адреса е насочен полицейски екип, а 46-годишният мъж е задържан, предава БТА.

Образувано е досъдебно производство.

В Районното управление на МВР в Шумен на 24 януари също е приет сигнал от 24-годишна жена, че между нея и 28-годишния ѝ партньор е възникнал скандал, по време на който той ѝ е отправил закана за убийство.

За подобно престъпление – закана за убийство към бившата си приятелка – е задържан и 36-годишен мъж от село Илия Блъсково. Сигналът е подаден на 23 януари чрез телефон 112 от 30-годишна жена.

През 2025 г. продължава тенденцията на увеличение на престъпленията, извършени в условията на домашно насилие в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен на 22 януари.