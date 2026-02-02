ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Ядрената енергетика засилва ролята си в зелен...

Млад мъж влезе през терасата на апартамент в Пловдив и задигна пари и вещи

24 часа Пловдив онлайн

1316
Мъж е задържан за домова кражба в Пловдив СНИМКА: Pixabay

Младеж с богато криминално досие и присъди е арестуван за взломна домова кражба в Пловдив, съобщиха от МВР.

Действията на служители от Трето Районно стартирали в събота, когато жител на града се оплакал, че през тераса на апартамента му на първия етаж били задигнати пари и други вещи.

Още същата вечер работата по "горещи следи" дала положителен резултат и в полицейския арест бил отведен млад криминално проявен мъж.

Документирането на образуваното досъдебно производство продължава под наблюдение на прокуратурата.

