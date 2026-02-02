Млад мъж влезе през терасата на апартамент в Пловдив и задигна пари и вещи

Младеж с богато криминално досие и присъди е арестуван за взломна домова кражба в Пловдив, съобщиха от МВР.
Действията на служители от Трето Районно стартирали в събота, когато жител на града се оплакал, че през тераса на апартамента му на първия етаж били задигнати пари и други вещи.
Още същата вечер работата по "горещи следи" дала положителен резултат и в полицейския арест бил отведен млад криминално проявен мъж.
Документирането на образуваното досъдебно производство продължава под наблюдение на прокуратурата.