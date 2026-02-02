ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

''Пирогов'' с награда от Северна Македония за спасените от пожара в Кочани

3360
снимка; УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", фейсбук

Посланикът на Северна Македония Агнеза Руси Поповска награди УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за спасяването на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидента в Кочани през март 2025 година. Признанието посланикът връчи на изпълнителния директор на университетската болница д-р Валентин Димитров.

По време на посещението тя се срещна и с екип на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, ръководена от проф. Мая Аргирова, д-р Мартин Попов - началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия - възрастни, д-р Мартин Мартинов - началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия - деца, д-р Мартин Любомиров - началник ОАИЛ- изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, както и доц. Богдан Младенов - началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение - деца.

По време на срещата посланик Поповска поднесе благодарности към ръководството на болница "Пирогов" и всички медици, участвали в спасяването на живота и здравето на македонските младежи. Тя подчерта приносът на екипите, за да може всички деца и младежи да оцелеят и се възстановяват добре. Те пък от своя страна запознаха посланика с актуалното състояние на пациентите, които продължават да посещават болницата по график.

Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров. благодари за вниманието и признанието. Той увери посланик Агнеза Руси Поповска, че "Пирогов" винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.

снимка; УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", фейсбук

Посланикът на Северна Македония Агнеза Руси Поповска награди УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за спасяването на най-тежко...

Публикувахте от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в Понеделник, 2 февруари 2026 г.

