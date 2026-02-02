Полицай катастрофира със служебния си автомобил в Берковица

Полицай е катастрофирал със служебен джип в Берковица. Инцидентът е станал около 23.30 часа снощи. Служител на реда карал един от новите джипове 4х4 „Шкода Кодиак" с посока на движение от ул. "Свобода" към ул. "1-ви май".

При завой надясно, на заледен и неопесъчен пътен участък, дори високопроходимото возило станало неконтролируемо. Ченгето не успяло да го овладее и се блъска с предна част в бетонен фундамент.

В следствие на реализираното ПТП са нанесени материални щети по автомобила.

Полицаят е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. На служителя е съставен фиш по Закона за движение по пътищата и е издаден протокол за произществието.