Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Полицай катастрофира със служебния си автомобил в Берковица

Камелия Александрова

[email protected]

Полицай е катастрофирал със служебен джип в Берковица. Инцидентът е станал около 23.30 часа снощи. Служител на реда карал един от новите джипове 4х4 „Шкода Кодиак" с посока на движение от ул. "Свобода" към ул. "1-ви май".
При завой надясно, на заледен и неопесъчен пътен участък, дори високопроходимото возило станало неконтролируемо. Ченгето не успяло да го овладее и се блъска с предна част в бетонен фундамент.
В следствие на реализираното ПТП са нанесени материални щети по автомобила.
Полицаят е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. На служителя е съставен фиш по Закона за движение по пътищата и е издаден протокол за произществието.

