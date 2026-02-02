500 лева глоба за варненец, налитал на клиенти пред заведение в Пампорово

20-годишен варненец отнесе глоба от 500 лева за дребно хулиганство от Районния съд в Смолян. Младият мъж, пред питейно заведение, е извършил непристойна проява, изразяваща се в предизвикване на физическа саморазправа с клиенти и употреба на нецензурни и обидни думи към присъстващите. Наложеното наказание е за проява на дребно хулиганство по чл. 1, ал. 1 от УБДХ.