Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

500 лева глоба за варненец, налитал на клиенти пред заведение в Пампорово

Валентин Хаджиев

844
Районен съд-Смолян. Снимка: Валентин Хаджиев

20-годишен варненец отнесе глоба от 500 лева за дребно хулиганство от Районния съд в Смолян. Младият мъж, пред питейно заведение, е извършил непристойна проява, изразяваща се в предизвикване на физическа саморазправа с клиенти и употреба на нецензурни и обидни думи към присъстващите. Наложеното наказание е за проява на дребно хулиганство по чл. 1, ал. 1 от УБДХ.

Районен съд-Смолян.

