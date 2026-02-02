Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Сигнал за пожар в частен дом в Берковица бил подаден на спешния телефон 112 на 1 февруари около 20:37 часа. Пламъците унищожили част от покривната конструкция на сградата, както и една от стаите на къщата с намиращите се в нея вещи. Извършен е оглед на местопроизшествие. Установено е, че къщата е собственост на 39 г. жител на гр. Берковица, живущ на адреса. Същият съобщава, че по-рано през деня е имал скандал със своя роднина – 23 г. жител на гр. Берковица, обл. Монтана, който му е заявил, че ще запали къщата му. Вечерта на същия ден пострадалият видял, че къщата му гори и забелязал племенника си да бяга от двора на дома му. Извършителят е установен и прави пълни самопризнания по случая. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление умишлена палеж по чл. 330, ал. 1 от НК. Извършителят е задържан за срок до 24 ч. в арестните помещения на РУ - Берковица.

По случая продължава работа РУ - Берковица.