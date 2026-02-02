Държавата преведе близо 19 млн. евро на Пловдив за двата стадиона и пътни ремонти

Община Пловдив е получила близо 19 млн. евро от държавата за строителството и ремонта на ключови обекти, съобщи кметът Костадин Димитров. 9 171 000 евро са за довършването на стадион "Локомотив", 6 740 000 за Колежа, 2 366 000 за реконструкцията на Рогошко шосе и 682 000 за ремонта на ул. "Славянска". Финансирането беше одобрено още през м. г. , но средствата са преведени чак сега. Предстои да се разплатим с изпълнителите, обясни градоначалникът.