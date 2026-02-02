Старата сграда на БНБ в Пловдив става част от Археологическия музей

Първо ще се работи върху обновлението на фасадата

Старата сграда на БНБ в Пловдив става филиал на Археологическия музей, съобщи зам.-кметът Пламен Панов.

"Имаме проблем с фондохранилищата, до 2 г. няма да има къде да съхраняваме експонатите, така че това е добро решение", коментира директорът на музея Костадин Кисьов. Той допълни, че годишно във фондовете на музея постъпват между 2000 и 3000 нови артефакта и експозицията има нужда от нови пространства. Трезорите на банката сравнително лесно биха могли да бъдат пригодени за съхраняване на археологически находки, но самите зали ще се нуждаят от основен ремонт. Предстои реновиране на фасадата, после ще бъде изготвен проект за вътрешното преустройство.

Сериозен проблем е, че една част от сградата е собственост на търговска банка, затова в общината ще мислят за изкупуване на дела й или за замяна.

Бившата сграда на БНБ на ул. "Райко Даскалов" от години е необитаема и се руши. Периодично се появяват намерения за нея в какво да я превърнат. Отдавна директорът на Археологическия музей настоява тя да стане част от експозицията на древното ни минало.



