Еднодневна дървена ваканция обявиха в Плевен

В Плевен 3 февруари ще бъде неучебен ден заради очаквани ниски температури и усложнена зимна обстановка.

Това съобщиха от пресцентъра на Общината след като е издадена заповед на кмета Валентин Христов.

3 февруари (вторник) ще е неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината, предава БТА.

Решението е взето във връзка с прогнозите за много ниски температури и усложнената зимна обстановка след обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари.

Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал. За заповедта е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Плевен, допълват от общинския пресцентър.

Те напомнят, че съгласно закона за предучилищното и училищното образование, кметът има право да обявява до три календарни дни за неучебни в рамките на една учебна година за училищата на територията на общината, като уведомява за това началника на съответното РУО.

От Община Плевен поискаха оставката на управителя на фирма "Инжстрой" заради несправяне със снегопочистването.