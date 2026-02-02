Илияна Йотова започва консултациите за назначаване на служебен премиер във вторник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на президенството.

На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков" 2, както следва:

От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.

Официално президентът Илияна Йотова ще може да избира между петима за служебен премиер. Съгласие дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев, както и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Управителят на БНБ Димитър Радев и заместниците му Петър Чобанов и Радослав Миленков, шефката на НС Рая Назарян и омбудсманът Велислава Делчева, отказаха категорично да се заемат със съставянето на служебния кабинет.