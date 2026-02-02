Мелник вече ще има нов лекарски кабинет, правят още 3 в отдалечени села

Общините Сандански и Гоце Делчев ще изградят амбулатории за извънболнична помощ в населени места, отдалечени от общинските центрове. Жителите на град Мелник и на селата Джигурово и Левуново от община Сандански, и село Баничан в община Гоце Делчев, ще имат лесен и бърз достъп до качествена медицинска услуга в населеното място, в което живеят, още от лятото на тази година. Това става възможно след като проекти на двете общини получиха положителна оценка и получават финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост. Дейностите по проектите включват изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за лекарски кабинети.

В центровете на санданските села Левуново и Джигурово е предвидено поставянето на преместваеми обекти, изградени от композитни панели, които ще бъдат оборудвани с всичко необходимо за предоставяне на качествена и модерна извънболнична лекарска помощ. Новите амбулатории ще се ползват от общопрактикуващите лекари, които в момента посещават двете села периодично.

В град Мелник местни жители и туристи ще бъдат обслужвани в напълно обновен лекарски кабинет, разположен в сградата на кметството. Освен ремонт, за амбулаторията също е предвидена съвременна техника и оборудване.

В гоцеделчевското село Баничан също през лятото ще заработи нова модерна амбулатория. За целта част от първия етаж на сградата на местното кметство ще бъде преустроена в кабинет за предоставяне на качествена здравна грижа.

Четирите одобрени проекта за изграждане на медицински амбулатории са на обща стойност почти 160 000 евро. Други два проекта на Община Гоце Делчев – за лекарски кабинети в селата Буково и Господинци, остават в резервния списък за финансиране.