Община Шумен публикува процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на двупосочната улица и прилежащия паркинг под площадното пространство на пл. „Освобождение”. Прогнозната стойност на поръчката е 166 170 евро без ДДС.

Проектът е по-популярен като „пробивът под хотел „Мадара“ и е дълго чакан от жителите на града. По организацията на проекта настоящият кметски екип работи през цялата 2025 г., като за последно терените под площада кметът провери с експерти в средата на м. ноември 2025 г. Тогава проф. Христо Христов обясни, че целта е да се изгради подземна улица с двупосочно движение, светофари, паркоместа, вход и изход от двете страни на трасето на целия терен от 5940 кв. м. под площада. „Пробивът“ ще се осъществява към бул. „Славянски“ при Военния клуб (ДНА) и при бившия хотел „Мадара“ и ще се координира с проекта за нов облик на центъра на Шумен.

Предметът на обществената поръчка е: „Изготвяне на комплексния проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, съставен от проект за подробен устройствен план за ПИ 83510.666.114.1.1 и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура и паркинг под площадното пространство на пл. „Освобождение“. Поръчката е обявена подусловие, съгласно ЗОП и ще бъде финансирана при утвърден бюджет.

Обявената поръчка включва три дейности:

1) Преглед и анализ на настоящата ситуация и изходните данни за проектирането, пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на подземната инфраструктура под пл. „Освобождение“.

2) Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива в т.ч. проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) и изготвяне на „Технически проект“ заедно с КСС по всяка проектна част поотделно.

3) Упражняване на авторски надзор за целия период от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка до съставянето на акт образец приложение № 15 и протокол за приемане от Възложителя на обекта без забележки.