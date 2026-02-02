Задържаха мъж, ограбил жена във Велинград, издирват съучастника му

Велинградски полицаи установиха самоличността на двама, извършили грабеж. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В нощта на петък срещу събота, в парк, намиращ се в курортния град 55-годишна жена от гърменското село Огняново била нападната от двама непознати. С помощта на физическа сила те отнели от нея полиетиленова чанта със сумата от 300 лева, няколко мобилни телефона и лични документи. След предприетите действия по разследване на случая велинградските полицаи установили самоличността на нападателите. Оказало се, че това са 37-годишен мъж и негов 32-годишен съучастник, и двамата от Велинград. По-възрастният от двамата е задържан за срок от 24 часа, а другият се издирва, тъй като се укрива от органите на реда. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.