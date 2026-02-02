ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж, ограбил жена във Велинград, издирват съучастника му

Диана Варникова

Полицейска кола

Велинградски полицаи установиха самоличността на двама, извършили грабеж. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В нощта на петък срещу събота, в парк, намиращ се в курортния град 55-годишна жена от гърменското село Огняново била нападната от двама непознати. С помощта на физическа сила те отнели от нея полиетиленова чанта със сумата от 300 лева, няколко мобилни телефона и лични документи. След предприетите действия по разследване на случая велинградските полицаи установили самоличността на нападателите. Оказало се, че това са 37-годишен мъж и негов 32-годишен съучастник, и двамата от Велинград. По-възрастният от двамата е задържан за срок от 24 часа, а другият се издирва, тъй като се укрива от органите на реда. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

