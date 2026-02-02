Над 100 обработки срещу заледяване са направени в София.

До момента са извършени над 100 обработки срещу заледяване и заснежаване в София. През нощта са обработвани пътни настилки на територията на всички 24 района на Столична община. Това сочат данни за зимната обстановка към 12 ч в столицата.

Обстановката на територията на Столична община е стабилизирана. Времето е облачно, без валежи, при температура около –4°С. Пътните настилки са предимно мокри, като участъците с необходимост от допълнителни обработки се третират своевременно, уточняват от общината.

Дейностите продължават в районите: „Красно село", „Сердика", „Слатина", „Витоша", „Овча купел", „Триадица", „Средец", „Връбница", „Младост", „Илинден", както и по общинските пътища в „Банкя" и „Кремиковци".

На територията на Природен парк „Витоша" се извършва опесъчаване по планинските пътища. В 10:50 часа е извършено почистване по пътя кв. „Бояна" – „Златни мостове". Пътищата на територията на парка са проходими при зимни условия, включително и по направлението кв. „Драгалевци" – хижа „Алеко".

Продължава почистването на подлези, тротоари и обществени пространства, като приоритет са спирките на градския транспорт. Обработват се и ключови обществени зони, сред които Централна гара, пл. „Лъвов мост", пл. „Сточна гара" и други.

Градският транспорт изпълнява всичките си обичайни маршрути.

Постъпилите сигнали от граждани и институции за непочистени участъци се насочват незабавно за проверка и предприемане на необходимите мерки. На отделни заледени участъци се извършват финални единични обработки със снегопочистваща техника, като дейностите са към приключване, казват от общината.

И призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно и със съобразена скорост. Напомняме на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис площи да изпълнят задълженията си за почистване на прилежащите пространства пред съответните сгради, добавят от общината.