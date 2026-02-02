Откриха три тела в хижа в Петрохан, има данни за стрелба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три тела са открити в хижа в Петрохан. Огледът там тепърва започва.

По първоначална информация има данни за стрелба. Тепърва обаче ще се установява дали е убийство или убийство и последвало самоубийство.

Очаквайте подробности!