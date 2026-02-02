ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха три тела в хижа в Петрохан, има данни за стрелба

Димитър Мартинов

[email protected]

35188
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Три тела са открити в хижа в Петрохан. Огледът там тепърва започва. 

По първоначална информация има данни за стрелба. Тепърва обаче ще се установява дали е убийство или убийство и последвало самоубийство. 

Очаквайте подробности! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

