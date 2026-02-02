ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Google награди INSAIT с половин милион долара

4348

Световният технологичен гигант систематично подкрепя Института финансово още от неговото създаване

Световният технологичен лидер Google подкрепи Института INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" с награда от 500 000 щатски долара. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво. Средствата ще помогнат за нови разработки в тази област на световно ниво, посочват от Института.

Финансирането ще даде допълнителни възможности на изследователи в INSAIT да работят по ключови проекти в стратегически направления като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и др., насочени към създаването на технологии с глобално значение.

Наградата затвърждава дългосрочното партньорство между INSAIT и Google и подкрепя мисията на Института да провежда научни изследвания на световно ниво в България, утвърждавайки страната ни като важен център за развитие на изкуствения интелект и високите технологии в региона, Европа и света.

