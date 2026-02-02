ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вече изграждат езеро за водоплаващи птици в недовършения от години зоопарк на Пловдив

Ваня Драганова

Зам.-кметът по екология Иван Стоянов (вляво), градоначалникът Костадин Димитров и шефът на зоопарка Венцеслав Петков са амбицирани зоопаркът да отвори най-сетне.

До края на годината трябва да са готови хабитатите на маймуните и на благородния елен

Вече са работи по изграждането на езеро за водоплаващи птици в затворения от години недовършен зоопарк на Пловдив, съобщи директорът му Венцеслав Петков. Градът е без зоологическа градина от 2008 г., през 2014-а започна разширяване и ремонт, но после обектът беше изоставен.

Паралелно с работата по езерото ще се препроектира самият зоопарк, защото концепцията, изготвена преди 10 години, остаря. Там ще има и детска площадка. Предвижда се зоокътът да се обиттава от 48 вида животни, 40 на сто от тях ще са защитени български видове. До края на годината трябва да са готови езерото, детската площадка и хабитатите за маймуните и благородния елен. На мястото ще има и фермерски пазар. 

