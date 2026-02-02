ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аварирал тежкотоварен автомобил затруднява движени...

Пиян шофьор на полски тир удари камиони на паркинг

Диана Варникова

Шофьорът на тир бил с положителна проба за алкохол

Пиян шофьор от Полша е ударил на паркинг няколко камиона, като по чудо няма пострадали. Инцидентът е станал около 03.30ч. в събота в района на паркинг на АМ „Тракия", потвърди говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

При движение на заден ход 57-годишен полски гражданин се блъснал с управляван от него камион „Скания" в намиращите се наблизо паркирани товарни возила. За радост няма пострадали, нанесени са само незначителни материални щети. На местопроизшествието пристигнал екип на сектор „Пътна полиция", който тествал чужденецът с дрегер. Уредът отчел концентрация на алкохол в издишания въздух над 1.2 промила.

