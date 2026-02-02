Отказаха обезщетение на писател, който съди театъра в Смолян, че не играе негова пиеса

Районният съд в Смолян отказа на писателя Георги Крумов обезщетение заради отказа на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов" да играе негова пиеса. Искът на Крумов е на стойност 400 лева за пропуснати ползи и още 10 000 лева за причинено неудобство, тревожност и нарушаване на личната и професионалната му репутация.

86-годишният Крумов, който е бивш окръжен прокурор в Смолян, е подписал договор с театъра, представляван тогава от бившия директор Румен Бечев, да бъде представена пиесата „Куче върху котка" и тя да се играе три поредни години. Пиесата не е изиграна нито веднъж досега.

При подписването на договора през 2022 г. му е изплатена само част от договореното възнаграждение в общ размер на 800 лв. Платени са му 400 лв., а останалите е следвало да се платят при премиерата на пиесата, но не са му заплатени.

Според театъра авторът „нито преди сключването, нито по време на действието на договора, нито след изтичане на предвидения в него тригодишен срок е входирал пиесата в деловодството, нито пък я е предоставил по друг начин". Ръководството на театъра заявява пред съда, че дори и да е била представена в посочения срок до 24.02.2025 г., тя е трябвало да отговаря на редица художествени и драматургични качества, както и на репертоарните критерии на театъра.

Бившият директор на театъра Румен Бечев, който е подписал договора, казва пред съда, че творбата била одобрена от известен театрален режисьор. Той обаче имал много ангажименти и работата по пиесата се забавила. Междувременно и актрисата, която трябвало да играе главната роля- Емилия Ованесен, починала.

Съдът приема, че не са налице предпоставки театърът да е отговорен за имуществени и неимуществени вреди от неизпълнение на договора и отхвърля исковете като неоснователни и недоказани. Съдът разпорежда Георги Крумов да заплати на РДТ разноски по делото в размер на 1536,00 лв. за адвокатско възнаграждение.