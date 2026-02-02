Разследват и пране на пари по делото, свалило пиратските сайтове ArenaBg и Zamunda

И пране на пари се разследва по делото, по което бяха свалени пиратските сайтове ArenaBg, Zamunda.net и Zelka. Това съобщи зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова.

Акцията бе съвместна между българските и американските правоприлагащи органи във връзка с престъпления срещу интелектуалната собственост. Тя била в 44 обекта, имало 30 претърсвания в офиси и в коли, както и обиски на лица. Те били по 4 разследвания - 2 дела на Софийска градска и 2 на Софийска районна прокуратура. Софийската градска прокуратура разследва пране на пари от съмнителни финансови потоки към страни в и извън Ес. Те са в различна валута. Назначени са експертизи на иззети компютри, обясни Петрова.

Георги Коджаниколов от Софисйката районна прокруатура посочи, че там разследват създаване и поддържане на информационни системи, способстващи разпространението и обмена на предмети на авторско право. Има трима задържани. Изготвени са молби за правна помощ към САЩ. Целта бе не само свалянето на тези сайтове, но и изваждането на страната ни от списъка на държавите, които не следят за спазването на авторските права, каза Коджаниколов.

Заради това, че сме в този списък, известен като 301, държавата не може да влезе в ОИСР, посочи Светослав Василев, който е шеф на отдела за киберпрестъпления в Националната следствена служба. Той обясни, че на среща с чужди партньори било казано, че няма как да ни извадят от този списък, докато не почнем да борим по-ефективно пиратството. Имало и данни за трасфери към българин, който в момента излежава присъда в САЩ от 12 години за пране на пари. Василев похвали сътрудничеството по време на акцията и отчете и приноса на "Европол".

"Наистина сложна, но много добре проведена операция", каза шефът на ГДБОП Боян Раев. Той обясни, че юни м.г. бил в САЩ с вътрешния министър. На една от срещите там държавата била критикувана за борбата с пиратството.

Бяха установенив всички лица и дружества, които са ангажирани по някакъв начин с тази дейност, обясни Данчо Желев от ДАНС. Те се съсредоточили върху финансовите трансакции.

Тримата обвинени имат бизнес. Те са създавали и поддържали платформи, в които се нарушава авторско право. Търговските дружества към сайтовете обаче се управляват от лица, различни от собствениците им. Затова и не шефовете на фирмите са обвинени. Тримата обвинени са с мерки за неотклонение "подписка". Те са дали обяснения, но Коджаниколов посочи, че няма да казва какви. Установен е и много голям обем от критпоактиви, които са се придвижвали. Става въпрос за хиляди биткойни, добави Василев.

Коджаниколов обясни, че законодателната база, дала основание за акцията, са нови. До 2023 година престъпленията срещу авторското право били наказуеми с административна глоба. Сега са от 1 до 6 години, а при особено тежки случаи и до 8 години затвор. "Това отваря вратите за по-широк способ от медоти по доказване", каза прокурът. Обясни, че обвинените са подведени под отговорност за нарушено авторско право. Тепърва ще се изследват икономическите отношения и дали те съставляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Става въпрос за шест и седемцифрени суми, но не мога да влизам в детайли, каза Василев за обема на средствата.

6 молби за международна правна помощ е имало преди акцията. След това делото е тръгнало в насока на разследване на пране на пари, обясни Петрова.

Ясно ни е, че с тази акция няма да сложим край на пиратството, но целта ни е да е сведено до минимум. Акцията бе оценена високо от партньорите ни от САЩ, каза Василев.