Жена е в болница след нападение от сина й

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След нападение от сина ѝ 59-годишна жена е настанена под наблюдение в Хирургичното отделение на Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал по случая за домашното насилие е подаден вчера сутринта на тел. 112. На място са изпратени полицаи, които задържали 30-годишния мъж, извършил посегателството. По-късно той е настанен в Психиатричното отделение на болницата.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.