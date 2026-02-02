Съдът в Пловдив намали на 10 г. затвор наказанието на сириеца, убил сънародник в Харманли

Пробол го с нож след скандал

Апелативният съд в Пловдив намали от 12 на 10 години наказанието на сирийския гражданин Рамадан Мохамед за убийството на негов сънародник в Регионалния приемателен център в Харманли.

Делото във втората инстанция е образувано по жалба на адвоката на подсъдимия срещу присъдата му с молба той да бъде оправдан. Мохамед е признат за виновен от Окръжния съд в Хасково, че на 24 юли 2023 г. след скандал чрез нанасяне на удар с нож в дясната половина на гърба в областта на лопатката умишлено е умъртвил друг сириец. Присъдата е 12 г. затвор.

Към датата на извършване на престъплението подсъдимият е бил кандидат-бежанец, а другият вече имал предоставен хуманитарен статут. Той пристигнал заедно със сестра си в Регионалния приемателен център – Харманли през 2023 г. Двамата с подсъдимия се познавали отпреди лагера. След възникнал конфликт заради съобщение в група в интернет приложение, двамата се скарали и сбили. Рамадан Мохамед намушкал с нож в гърба опонента си, който починал от остра кръвозагуба и сърдечна недостатъчност.

Според вещите лица, основните фактори за извършване на деянието са чувството на застрашеност, обида и унижение, вследствие на отправените към подсъдимия публично предизвикателства и нападки.

Основното възражение на защитата е, че подсъдимият не е автор на престъплението, но апелативните магистрати не приемат този аргумент. От заключението на вещите лица се установява, че действията на Мохамед не са осъществени в състояние на физиологичен афект. Той се е намирал в остра конфликтна ситуация, която застрашавала физическата му неприкосновеност, чувствал се е несправедливо нападнат, без състоянието му да достига степента на физиологичен афект. Подсъдимият е изпитвал и унижение, предвид обстоятелството, че публично са му отправяни забележки, и то от хора, които са се опитвали да доминират в живота на имигрантите. Експертите внимателно са преценили и поведението му непосредствено преди ескалиране на конфликтната ситуация, когато той публично се е извинил, освободил се е от носения от него нож, което от негова страна е било знак за примирие. Всичко това дава основание на Апелативния съд да приеме, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с наложено наказание в неговия минимум, а именно 10 години лишаване от свобода. В този размер то изцяло би отговаряло на критериите за справедливост.

Решението на апелативния съд подлежи на обжалване и протест пред ВКС.