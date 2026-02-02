ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение удари полуостров Крим

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22210300 www.24chasa.bg

Двама загинаха след челен сблъсък между микробус и кола край Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

6928
СНИМКА: Фейсбук/Жанет Русева

Двама души са загинали при сблъсък между микробус и лек автомобил, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.

Сигнал за катастрофата е подаден в 14:03 ч., инцидентът е станал на около 3 км преди Старо Оряхово, в посока Варна.

Загиналите са водачът на автомобила неговият спътник на предната седалка, пътували в автомобила, който е с полска регистрация, третият е на път за болницата.

Шофьорът на микробуса е без сериозно наранявания. Тепърва ще се изясняват причините за трагичния сблъсък.

Пътят в момента е затворен. Обходен маршрут - от Варна към Бургас се отбива на Равна гора.

СНИМКА: Фейсбук/Жанет Русева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)