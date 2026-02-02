Двама загинаха след челен сблъсък между микробус и кола край Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са загинали при сблъсък между микробус и лек автомобил, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.

Сигнал за катастрофата е подаден в 14:03 ч., инцидентът е станал на около 3 км преди Старо Оряхово, в посока Варна.

Загиналите са водачът на автомобила неговият спътник на предната седалка, пътували в автомобила, който е с полска регистрация, третият е на път за болницата.

Шофьорът на микробуса е без сериозно наранявания. Тепърва ще се изясняват причините за трагичния сблъсък.

Пътят в момента е затворен. Обходен маршрут - от Варна към Бургас се отбива на Равна гора.