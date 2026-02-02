И на 100 г. баба Кева от Зелениково не пропуска новини, ходи и на църква (Снимки)

Непрестанно чопли из градината, произвежда разсади и цветя

С 95-годишната й сестра често си спомнят миналото

Започне ли централната емисия, столетницата Параскева Славова Арабаджиева от село Зелениково, застава пред телевизора и не пропуска да научи какво става у нас и по света.

Точно днес тя навърши един век в добро здраве, а заместник-кметицата на Брезово Цонка Палийска и кметът на селото Елена Пипева я посетиха, за да й честитят. Поднесоха й поздравителен адрес от кмета на общината Калин Калапанков.

Самата баба Кева, както я наричат зелениковци, обича да ходи на църква и на съборите в селото. Слабост й са цветята и овощните дръвчета. Допреди да дойде зимата все чоплела в градината, засаждала разсади, цветя, зеленчуци. От млада и до днес обожава да хапва тестени изделия -баници, тутманици, мекици, които някога правила с голям майсторлък. Храни се основно с тях, а също и с кашкавал, сирене и готвена храна. Пълна въздържателка е от алкохол. Столетницата живее с дъщеря си, а през лятото внуците и правнуците пълнят дома им.

Останала е вдовица преди 23 години. Цял живот е работила в сферата на животновъдството и зеленчукопроизводството. От седемте й братя и сестри, които имала, днес жива е единствено 95-годишната й сестра Вида Краевска. Двете си приказват за миналото, с носталгия си спомнят какъв добър театрален състав е имало в Зелениково и фолклорна група. Тези събития сега липсват на баба Параскева. До миналата година е излизала редовно на разходка из Зелениково, сега също е подвижна, на повече стои у дома.

Баба Кева има две дъщери, четирима внуци и две правнучета.

Повечето от тях днес празнуваха днес един век от живота на Параскева заедно с роднини и приятели.