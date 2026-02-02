"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. д-р Стояна Нацева беше удостоена с отличието „Икона на епохата“ по време на церемонията „Награди „Върховете“ – „Каузата на звездите“, която отличава личности с доказан дългосрочен принос и обществено въздействие, проведена на 30 януари 2026 г. в „Сити Марк Арт Център“ в София.

Проф. д-р Стояна Нацева е най-продаваният автор на трансформационна литература в Европа и автор на 17 книги, които формират цялостна система с международно влияние. Творчеството ѝ достига до широка глобална аудитория и се превръща в основа за мащабни образователни и обществени процеси с реално въздействие.

Тя е носител на пет световни рекорда, официално признати от международни рекордни институции, сред които Guinness World Records. Един от тях е рекордът за 25-часово непрекъснато трансформационно събитие, а останалите световни рекордни постижения отразяват мащаб, устойчивост и международно участие в създадените от нея формати.

Върху тази основа проф. д-р Стояна Нацева създава Академия „Щастлив Живот“, призната от World Book of Records като най-голямата бизнес и трансформационна академия в Европа. Академията е обучила над 100 000 души и развива 10 международни MBA програми, реализирани с участници от различни държави по света.

Дейността ѝ достига глобален мащаб и чрез мисията „1 милион пробудени“, под която книгите, обученията и свободно достъпните инициативи на проф. д-р Стояна Нацева вече са достигнали над 1 милион души в международен план.

Зад този обхват стои и научна рамка. Проф. д-р Стояна Нацева е доктор по психология и университетски преподавател, с научни публикации и монографии, които формират методологичната основа на създадените програми и модели.

В този мащаб и с тези постижения дейността на проф. д-р Стояна Нацева утвърждава България като ясно разпознаваем фактор на световната карта в сферите на науката, образованието и съвременното духовно развитие.