ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение удари полуостров Крим

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22210562 www.24chasa.bg

Провериха 35 коли на пътя Пловдив-Хасково, установиха 21 нарушения

24 часа Пловдив онлайн

1052
Общо 21 нарушения на пътните правила установиха при 35 проверени коли днес служителите на реда на пътя Пловдив-Хасково Снимка: МВР

Иззето е свидетелство за правоуправление на водач с изчерпан максимален брой контролни точки

Общо 21 нарушения на пътните правила установиха при 35 проверени коли днес служителите на реда на пътя Пловдив-Хасково, съобщиха от МВР.

Съвместната специализирана операция се проведе от 9 до 12 часа. В нея взеха участие служители от сектор "Пътна полиция" - Пловдив и представители на териториалните структури на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "Национално тол управление" към Агенция "Пътна инфраструктура", Агенция "Митници", Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

За констатираните 21 нарушения на пътните правила полицейските служители са съставили 4 акта и 17 глоби с фиш. Допълнително са връчили 4 електронни фиша, иззели са и свидетелство за правоуправление на водач с изчерпан максимален брой контролни точки.

От инспекторите на "Национално тол управление" пък е регистрирано МПС с невалидна винетка, заради която е била заплатена компесаторна такса.

Съвместната специализирана операция се проведе от 9 до 12 часа днес на пътя Пловдив-Хасково Снимка: МВР - Пловдив
Съвместната специализирана операция се проведе от 9 до 12 часа днес на пътя Пловдив-Хасково Снимка: МВР - Пловдив

Общо 21 нарушения на пътните правила установиха при 35 проверени коли днес служителите на реда на пътя Пловдив-Хасково Снимка: МВР
Съвместната специализирана операция се проведе от 9 до 12 часа днес на пътя Пловдив-Хасково Снимка: МВР - Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)