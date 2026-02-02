Провериха 35 коли на пътя Пловдив-Хасково, установиха 21 нарушения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иззето е свидетелство за правоуправление на водач с изчерпан максимален брой контролни точки

Общо 21 нарушения на пътните правила установиха при 35 проверени коли днес служителите на реда на пътя Пловдив-Хасково, съобщиха от МВР.

Съвместната специализирана операция се проведе от 9 до 12 часа. В нея взеха участие служители от сектор "Пътна полиция" - Пловдив и представители на териториалните структури на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "Национално тол управление" към Агенция "Пътна инфраструктура", Агенция "Митници", Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

За констатираните 21 нарушения на пътните правила полицейските служители са съставили 4 акта и 17 глоби с фиш. Допълнително са връчили 4 електронни фиша, иззели са и свидетелство за правоуправление на водач с изчерпан максимален брой контролни точки.

От инспекторите на "Национално тол управление" пък е регистрирано МПС с невалидна винетка, заради която е била заплатена компесаторна такса.