На 7 февруари в София и 8 февруари във Варна ще се проведат практически семинари за подготовка на портфолио и представяне на бакалавърските програми на Istituto Europeo di Design за прием 2026. Безплатна рeгистрация на линка ТУК.

България продължава да бъде един от източниците на таланти за Istituto Europeo di Design (IED). За тези, които не познават академията - това е една от водещите академии в Европа за обучение по мода, дизайн и комуникации, с кампуси в Италия, Испания и Бразилия. Специфичното за IED е силната практическа насоченост: студентите работят по реални казуси на компании.

Данните от последната кампания са показателни: тази есен всички 20 кандидати, преминали през подготовка с агенция Скай Лайнс, бяха приети в IED със стипендии, покриващи между 20% и 50% от таксата за обучение.

Предстоящи семинари през февруари

Ако планираш да кандидатстваш за креативна специалност през 2026 г., тези срещи са добра възможност да „свериш часовника“. Програмата включва:

Презентация на програмите: Какви са изискванията за бакалавърските и магистърските степени на английски и испански език.

Какви са изискванията за бакалавърските и магистърските степени на английски и испански език. Лекция за портфолиото: Практически съвети за това как да подредиш проектите си и каква трябва да бъде концепцията зад тях, за да те забележат.

Практически съвети за това как да подредиш проектите си и каква трябва да бъде концепцията зад тях, за да те забележат. Обратна връзка на живо: Можеш да донесеш свои творби и да ги обсъдиш индивидуално с представител на института.

Къде и кога?

София: 7 февруари, „Гранд Хотел Милениум София“, 10:30 ч.

7 февруари, „Гранд Хотел Милениум София“, 10:30 ч. Варна: 8 февруари, „Хотел – галерия Графит“, 11:00 ч.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация заради ограничения брой места. Регистрирай се през сайта ТУК.

Как се печели стипендия?

Всяка година IED поставя творческа задача (конкурс) по определена тема. Успешното й изпълнение позволява на кандидатите да намалят разходите си за обучение с до 50%, като тази отстъпка може да се запази за целия 3-годишен период при добър успех.

Основното предизвикателство тук не е просто да можеш да рисуваш или да ползваш софтуер, а да покажеш как мислиш. Работата с кандидатите е фокусирана именно върху това – изчистване на концепцията, структуриране на идеите и писане на мотивационно писмо, което не е просто текст, а лична визия за бъдещето ти като дизайнер.

Освен индивидуалните консултации, се организират и творчески работилници с преподаватели от чужбина, които помагат на кандидатите да влязат в ритъма на международното обучение още преди да са заминали.