За ден 13 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 1 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 13 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 4 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9- с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофира 1, двама са отказалите тестване, съобщиха от МВР.

12919 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14450 водачи и пътници. Съставени са 3619

фиша и 302 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.