Предлагат Розовата долина да стане част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

Община Казанлък бе домакин днес на дискусионна среща, организирана от Министерството на земеделието и храните и Браншовата национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика" на тема: "Насърчаване на регионалното и международното сътрудничество за опазване на селскостопанското нематериално културно наследство на Розовата долина в Република България", съобщават от общинския пресцентър.

Целта на срещата бе представяне на инициативата на браншовата асоциация и Министерство на земеделието и храните, в партньорство с община Казанлък, за подавате на апликационни форми за регистрация на Розовата долина като нематериално културно наследство на ЮНЕСКО и регистрация в глобалната селскостопанска система към ООН "FAO".

Всички присъстващи изразиха подкрепа за инициативата за регистрация на Розовата долина, като нематериално културно наследство към ЮНЕСКО.

"Нека с тази инициатива, подета от Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма и Министерството на външните работи, с активната подкрепа на браншовата организация, поставим розопроизводството като национална култура и традиция, която обичаме, защитаваме и чрез която представяме България пред света. Присъствието на представители на три министерства и на бранша показва, че тази кауза има сериозна институционална подкрепа", заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова.

По време на срещата бяха обменени експертни мнения и очертани възможности за регионално и международно сътрудничество, насочени към съхраняване на традициите и повишаване на международната разпознаваемост на Розовата долинаи на нейните продукти и култура.