Удушвачът от Съфолк, убил пет млади жени, призна в...

Времето София  / -2°
Броят на болните от грип във Велико Търново намалява, малките са най-засегнати

Дима Максимова

[email protected]

612
Заболеваемостта от грип се увеличава СНИМКА: Pixabay

В последната седмица на януари общата заболеваемост от грип и ОРЗ за област Велико Търново, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 117,12 на 10 000 души население спрямо почти 128 на 10 000 души население за периода 19.01 – 25.01.2026 г. Това сочат данните на РЗИ Велико Търново.

Анализът на епидемиолозите показва, че болните от грип и ОРЗ на територията на област Велико Търново намаляват, като е доказана циркулация на грипни вируси тип А, на базата на резултатите от изследваните в НЦЗПБ проби. Изследваните 47 проби за период от два месеца  са дали 8  положителни резултата за грип А, за риновирус – 5 проби и една за COVID - 19.

 Тревожно висока  е регистрираната заболяемост във възрастовите групи 0 – 4 г. (888,89 на 10 000 души население) и 5 – 14 г. (257,29 на 10 000 души население),докато при хората над 65 години са едва 8 %.

Сред останалите заразни заболявания, регистрирани през последната седмица са: 1 случай на ентероколит, 32 – на варицела, 3 – на скарлатина, 3 – на вирусен хепатит Б, 1 – на сифилис, 2 – на трихоцефалоза, 3 – на COVID – 19.

