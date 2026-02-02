Кръщават улица в София на Тери Пратчет

Улица на името на Тери Пратчет ще има вече в София. На световноизвестния британски писател ще бъде кръстена безименна улица в столичния квартал "Манастирски ливади - изток". Решението бе взето на последната сесия на Столичния общинки съвет по предложение на кмета на район "Триадица" - Димитър Божилов.

В срок от 3 месеца от приемането на настоящото решение трябва да се поставят табели с името на улицата.

Сър Тери Пратчет е най-продаваният автор във Великобритания през 90-те години на XX век. Най-известен е със серията си от комични фентъзи романи за "Света на Диска". До декември 2007 г. е продал 55 милиона книги по света с преводи на 36 езика. През 2009 г. е удостоен с титлата рицар-бакалавър от Орденът на Британската империя за литературния си принос. Умира на 12 март 2015 г. след дълга борба с Алцхаймер.