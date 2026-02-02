Откриха ремонтиран старчески дом в Главиница

„Всички 81 държавно финансирани домове за възрастни хора се ремонтират. Това е 12-ият дом, който откриваме след цялостен ремонт. Тези 48 души, които са тук, ще се чувстват по възможно най-добрия начин". Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на откриването на изцяло ремонтирания и реновиран Дом за стари хора в с. Главиница, община Пазарджик.

От 35 години не е имало толкова средства за ремонт и разширяване на социалните услуги, отбеляза министърът. „Това са около 400 милиона евро за ремонт на 81 държавни дома и откриване на 250 нови социални услуги. Такава мащабна реформа не е имало", допълни той.

Министър Гуцанов коментира и акциите в т. нар „къщи на ужасите". „Миналата седмица изведохме 30 души от нелегален дом в Старозагорско", обясни той. Министърът припомни, че са отнети 19 лиценза, 15 нелегални дома са затворени, а десетки лицензи са върнати заради затегнатия контрол. „Докато аз съм министър, компромис с възрастните хора и условията, в които живеят, няма да има", категоричен беше Гуцанов. Главиница е дванадесетото място, където ремонтът на Дома за стари хора, е окончателно приключил. Обновени напълно са вече и домовете в Елхово, Троян, Долна Митрополия, Кула, Крумовград, Ружинци, Димово, Алфатар, Мездра, Видин, Гълъбово. Средствата за мащабните реновации на финансираните от държавния бюджет домове са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. Освен жилищните сгради, по проекта в Главиница са реновирани и другите две сгради към дома – административната, в която е персоналът и трапезарията, както и тази за трудотерапия. Проектът осигурява и благоустрояване на двора и околното пространство, вкл. достъпна среда. „С пари, предоставени отново от нашето министерство, ще бъде купено и ново обзавеждане и оборудване за дома", допълни министър Гуцанов.

Отец Боян – архиререйски наместник, отслужи водосвет в дома. В церемонията участваха кметът на Пазарджик Петър Куленски, зам.-кметът Гергана Ичева, областният управител Валентина Кайтазова, кметът на Главиница Светлозар Генов. Тя се проведе навръх Сретение Господне. „Искам да благодаря на министър Гуцанов не само за това, че Министерството на труда и социалната политика осигури финансиране и ни даде възможност да променим средата, в която живеят възрастните хора в Пазарджик. Искам да му благодаря, че вратите на Министерството винаги са били отворени за нас", заяви кметът Куленски. Благодарности за подкрепата на министър Гуцанов и екипа му отправи и областният управител.