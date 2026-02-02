Спипани с дрога край пловдивското село Стряма и дилърът им се споразумяха с прокуратурата

Единият купувач и продавачът влизат в затвора, третият задържан се размина с условна присъда

Двамата мъже, задържани с наркотици край пловдивското село Стряма на 25 април м. г., и продавачът, от когото придобили наркотиците, признаха вината си и сключиха споразумения с прокуратурата, одобрени вече от Окръжния съд в Пловдив.

На цитираната дата двамата купили от дилър в Костинброд близо 20 г кокаин стойност 6231,58 лв. и потеглили обратно. Били спрени за проверка край Стряма, водачът дал положителна проба за кокаин, впоследствие бил арестуван и дилърът, продал им наркотика, открит в колата.

На дрогирания водач не му за първи път и като рецидивист влиза в затвора за 3 години и 6 месеца, ще плати глоба от 5112,92 евро, остава и без книжка за 48 месеца. Продавачът ще лежи 1 година и 9 месеца зад решетките, след задържането му е открит още кокаин и хашиш на общо стойност около 39 000 лв. Другият купувач е договорил 1 година и 11 месеца условно с изпитателен срок от 4 години и 11 месеца. Наложена му е и глоба от 2505,33 евро.