Временно отстраняват шефа на затвора, поискал предсрочно освобождаване на Брендо

КАДЪР: Фейсбук/Министерство на правосъдието на Република България

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

По-рано днес стана ясно, че шефът на софийския затвор е поискал осъденият за наркотрафик Евелин Банев-Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор да бъде освободен предсрочно.

От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха  че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.

Евелин Банев-Брендо се предаде доброволно рано сутринта на 24 юни 2024 г. Той беше обявен за международно издирване, понеже е осъден за пране на пари от наркотрафик, като има присъди в Румъния, България и Италия.

КАДЪР: Фейсбук/Министерство на правосъдието на Република България

