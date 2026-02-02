35-годишен отива в затвора за 3,6 г. за държане и продажба на марихуана и метамфетамин

Наказание лишаване от свобода за срок от 3 години и 6 месеца при първоначален ,,строг режим" ще изтърпява 35-годишен мъж, след като Окръжният съд в Добрич одобри споразумението, постигнато между него, защитника му и прокуратурата.

Със споразумението обвиняемият се признава за виновен в това, че в периода 2-3 юни 2025 г. в град Балчик, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е разпространил и държал с цел разпространение наркотични вещества.

Обвиняемият признава, че на 2 юни 2025 г. продал наркотични вещества на две лица. На единия от купувачите били продадени 0,25 грама метамфетамин, а на другия - 0,21 грама метамфетамин и 0,67 грама марихуана.

35-годишният мъж признава вината си и по обвинението, че на 3 юни 2025 г. е държал с цел разпространение 6,1 грама марихуана и 2,84 грама метамфетамин. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.