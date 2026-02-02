ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане" бойкотират консултациите за служебен премиер

1504
Костадин Костадинов Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

От позиция на политическа партия "Възраждане" става ясно, че председателят ѝ Костадин Костадинов категорично е отхвърлил поканата за консултации с президентката Илияна Йотова.

Ето какво пише още в позицията им:

От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки.

"Възраждане" няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената "домова книга" не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски.

Костадин Костадинов

