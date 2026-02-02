Община Батак дари нов автомобил на местния полицейски участък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов автомобил бе дарен от общинската администрация в Батак за нуждите на местния полицейски участък. По предложение на кмета на общината инж. Георги Харизанов Общинският съвет в родопския град гласува средства за закупуването на изключително необходимото за работата на местните полицаи возило.

Ключовете на новия автомобил "Dacia Duster" бяха предоставени днес от инж. Харизанов на началника на полицейския участък в гр. Батак старши инспектор Орлин Грънчаров.

След брандиране и оборудване с необходимата комуникационна техника автомобилът ще бъде използван както за патрулно-постова дейност, така и за нуждите на полицейските и младши полицейските инспектори, обслужващи територията на родопската община.

Ръководствата на ОДМВР-Пазарджик, на РУ-Пещера и служителите на полицейския участък в Батак изразяват своята благодарност към общинската администрация за отличното взаимодействие и ефективно партньорство в името на спокойствието и сигурността на гражданите и гостите на общината.