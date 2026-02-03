В наскоро санирани блокове в Бургас започват разделно събиране на биоотпадъци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На домакинства от "Меден рудник" раздадоха кофи и торби за боклука

От два новосанирани блока в кв. "Меден рудник" стартира инициативата за разделно събиране на биоразградими отпадъци в Бургас. От тази смет ще се произвеждат ток и компост в новата анаеробна инсталация.

Да дадат пример в това екологично начинание, се съгласили живеещите в новосанираните блокове №113 и 4.

С домоуправителите им се срещнали зам. -кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина и представители на отдел "Екология" и Областният информационен център, които разяснили правилата за използване на кафявите контейнери за биоразградими отпадъци и ползите от тяхното прилагане в ежедневието

Пред двата блока до края на седмицата ще бъдат поставени контейнерите, като всяко домакинство ще получи индивидуална кухненска кофа и торбички, които ще улеснят разделното събиране у дома. Те също се биоразградими, уточниха от кметството.

Предизвикателството вече е прието, а в края на годината ще стане ясно кой блок се е справил най-добре.

Най-активните ще получат и поощрения

Бургас разполага с една от най-модерните анаеробни инсталации в страната, която преработва биоотпадъците в биогаз и компост. В морския град за първи път от боклук бе произведена електроенергия в края на септември 2025-а.

Анаеробната инсталация е първата в България, която работи по принципа на суха метанизация. Съоръжението разполага с капацитет за преработка на над 30 хил. тона отпадъци годишно и е без аналог в страната. Модерната инсталация се състои от 8 биореактора, система за биогаз, газово хранилище, 6 тунела за компостиране и когенераторна система от най-висок клас за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Кафявите контейнери вече са поставени пред входовете на два новосанирани блока в кв. “Меден рудник”.

Новата анаеробна инсталация бе открита през ноември 2023 г.

В нея са инвестирани 47 млн. лв.,

от които над 25 млн. лв. бяха осигурени от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

Разделното събиране на отпадъци в Бургас се насърчава на най-високо ниво в общината. Съпричастен към него е и местният парламент, който миналата година излезе с призив към граждани и туристи да щадят по този начин природата, допринасяйки за намаляване на парниковите газове. Неслучайно акцията по разделно събиране на биоразградими отпадъци се фокусира в кв. "Меден рудник".

Това е най-многолюдният жилищен комплекс в Бургас с население от 80 хил. души, което е повече от един областен град.