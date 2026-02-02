Труповете край хижа Петрохан не са овъглени, става дума за убийство (Видео)

Намерените тела край хижа Петрохан не са овъглени. Има три трупа. Във всички случаи става дума за убийство на повече от 2 лица. Това съобщиха директорът ОДМВР - София. ст. комисар Тихомир Ценов и окръжен прокурор Христина Лулчева-Гугуманова, административен ръководител на Окръжна прокуратура София област.

Няма свидетели в зоната на хижата. Тепърва ще се установява имало ли е изстрели. Предстои да се установи с каква дейност са се занимавали тези хора и с каква цел е обитавана хижата. Предстои и да се изясни каква е причината за смъртта им, тъй като само съдебно-медицинска експертиза може да установи това.

Днес около 11:20 часа е подаден сигнал на телефон 112 за опожарена хижа в землището на село Гинци. Веднага са били сформирани екипи от полицията и пожарната. На малко разстояние от нея са открити 3 безжизнени трупа. На място е установена опожарена част от хижата, която е бившата хижа Петрохан. В момента тя се стопанисва от частно лице. Предстои да се установи дали има съпричастни лица.

Хижата се намира на труднодостъпно място, в гориста местност. Опожарена е. Очаква се уверение от пожарните служби, че е безопасно за разследващите екипи да влязат и да извършат действия по разследването Знае се, че загиналите са живели в нея. Предполага се, че вътре има газови бутилки. Опасно е за влизане.