Екоминистерството: Плаж "Кабакум - Север" край Варна е почистен от нефтопродукти (Снимки)

След проверка за замърсяване с нефтопродукти плаж "Кабакум - Север" край Варна е почистен, съобщиха на сайта си от Министерството на околната среда и водите. Причината за замърсяването е авария в котелно помещение към Специализираната болница за рехабилитация. От дружеството, стопанисващо болницата за рехабилитация, са предприели незабавни действия, като дейностите по почистване са започнали още по време на проверката. СНИМКА: Сайт на МОСВ

Към момента пясъчната ивица е напълно почистена. Предстои община Варна да извърши почистване на наслагванията с нефтопродукти по закрития участък от бетоновия тръбопровод за повърхностни и дъждовни води.

Сигналът за замърсяването е постъпил на 31 януари 2026 г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) във Варна чрез "зеления телефон" от Единния европейски номер за спешни повиквания 112, допълват от ведомството. Незабавно е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район", община Варна и Министерството на вътрешните работи. СНИМКА: Сайт на МОСВ

В събота от Областната администрация във Варна съобщиха, че сутринта в северната част на плаж "Кабакум" е установено замърсяване с отработен нефтопродукт, най-вероятно мазут. Сигналът е подаден от човек, който живее в района.