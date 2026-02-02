Почина пловдивската лекарка д-р Галина Михайлова-Дамянлиева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Починала е пловдивската лекарка д-р Галина Михайлова-Дамянлиева, съобщиха от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз. "Д-р Михайлова-Дамянлиева бе лекар с дългогодишна и всеотдайна професионална кариера, посветена на грижата за пациентите и каузата на българското здравеопазване", написаха колегите й.

Тя е завършила медицина през 1977 г. в Медицинския факултет на ВМИ – Пловдив, работила е в Сливен, в Детското отделение на Областната болница в Първомай, по-късно става общопрактикуващ лекар в Пловдив.

"С професионализма, всеотдайността и личния си пример д-р Дамянлиева заслужи уважението на медицинската общност и доверието на поколения пациенти. Нейната загуба е тежка както за близките ѝ, така и за цялото лекарско съсловие", казват още от Лекарския съюз.

Опелото ще се състои на 3 февруари 2026 г. от 12 ч. в църквата „Св. Архангел Михаил" на Централни гробища – Пловдив.



