ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. работни места по-малко ще има у нас тази г...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22211778 www.24chasa.bg

Почина пловдивската лекарка д-р Галина Михайлова-Дамянлиева

24 часа Пловдив онлайн

3928
Поклонението ще е утре. СНИМКА: Pixabay

С професионализма, всеотдайността и личния си пример тя заслужи уважението на медицинската общност и доверието на поколения пациенти, казват колегите й

Починала е пловдивската лекарка д-р Галина Михайлова-Дамянлиева, съобщиха от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз. "Д-р Михайлова-Дамянлиева бе лекар с дългогодишна и всеотдайна професионална кариера, посветена на грижата за пациентите и каузата на българското здравеопазване", написаха колегите й.

Тя е завършила медицина през 1977 г. в Медицинския факултет на ВМИ – Пловдив, работила е в Сливен,  в Детското отделение на Областната болница в Първомай, по-късно става общопрактикуващ лекар в Пловдив.

"С професионализма, всеотдайността и личния си пример д-р Дамянлиева заслужи уважението на медицинската общност и доверието на поколения пациенти. Нейната загуба е тежка както за близките ѝ, така и за цялото лекарско съсловие", казват още от Лекарския съюз.

 Опелото ще се състои на 3 февруари 2026 г. от 12 ч. в църквата „Св. Архангел Михаил" на Централни гробища – Пловдив.

Поклонението ще е утре. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)