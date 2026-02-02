ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. работни места по-малко ще има у нас тази г...

Военните: Светлинните обекти утре над Казанлък ще са заради вечерно учение

Полигон “Тюлбето” край Казанлък. Снимка: Пиер Петров

Светлинните обекти, които могат да бъдат забелязани утре над територията на Учебен център „Тюлбето" в Казанлък, са част от специфични занятия на военнослужещите. Това съобщават от пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада, цитирани от БТА. Занятието ще е в тъмната част на денонощието.

Задачата се нарича „Осветяване на местност", а жителите на града е възможно да забележат светлинни обекти, които се спускат към земята. От военното формирование отбелязват, че е военно учение и няма причина за притеснения.

Такова занятие имаха военнослужещите в Казанлък и през април м.г., когато въпреки предупрежденията от страна на формированието, светлините над града предизвикаха множество коментари в социалните мрежи.

Този месец тренировки със стрелково оръжие, бойни машини и артилерийска материална част на военния полигон в Казанлък се провеждат през всички работни дни в часовете от 8:00 до 24:00 часа. От щаба на военното формирование в Казанлък напомнят, че забраната за движение в района се отнася за хора, животни и машини, а на нарушителите ще бъде търсена съдебна отговорност.

Полигон “Тюлбето” край Казанлък.
